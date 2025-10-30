Форвард «Челси» Гиттенс: первый гол за клуб стал для меня особенным

Дата публикации: 30-10-2025 19:13

Крайний нападающий лондонского «Челси» Джейми Гиттенс поделился эмоциями после того, как он забил свой первый гол в составе «синих». Это значимое событие произошло в напряжённом матче четвёртого раунда Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона», который завершился победой «Челси» со счётом 4:3. Примечательно, что помимо забитого мяча, Гиттенс также отметился двумя результативными передачами, внеся весомый вклад в общий успех команды. Напомним, футболист пополнил состав «Челси» в июле прошлого года и уже стал важным игроком лондонского клуба.

«Мой дебютный гол за «Челси» — это нечто особенное. Такой момент невозможно забыть. Ещё приятнее, что команда одержала победу и прошла в следующий этап Кубка. Для меня гораздо важнее видеть, как мы продолжаем борьбу за трофей. Хочу отметить, что партнёры по команде оказывают мне большую поддержку: они постоянно помогают советами, подсказывают по ходу игры, а атмосферу в коллективе можно назвать по-настоящему сплочённой. Каждый из ребят готов прийти на помощь, и это очень ценится.

Я получаю удовольствие, играя с такими талантливыми футболистами. Каждый понимает свои задачи, действует умно и всегда выручает в сложных ситуациях. Играть бок о бок со столь высококлассными одноклубниками — это честь и огромная мотивация для меня.

В эпизоде с голом я просто решил пробить, чувствуя усталость, и был рад, что мяч оказался в сетке ворот. Эмоции были на пределе — долго ждал этого момента. Конечно, хотелось бы отличиться раньше, но благодарен богу за этот гол. Надеюсь, в будущем я смогу забить ещё не раз», — приводит слова Гиттенса официальный сайт «Челси».