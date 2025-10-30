Туран может уйти из Шахтера - другой клуб проявляет интерес к игроку

Дата публикации: 30-10-2025 19:20

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран оказался в центре внимания одного из ведущих клубов испанской Ла Лиги – мадридского «Атлетико».

Как сообщает паблик Goal Gossip, приглашение Арды в штаб «матрасников» напрямую поддерживает главный тренер команды Диего Симеоне, который видит в нем потенциального ассистента.

По информации источников, Симеоне намерен включить Турана в тренерский штаб «Атлетико» перед стартом следующего сезона, чтобы усилить команду благодаря опыту и знаниям Арды.

55-летний аргентинский тренер проявляет большое уважение к 38-летнему Турану, ранее уже игравшему под его руководством в «Атлетико». Симеоне ценит страсть Арды к делу и его глубокое понимание методик и внутренней атмосферы клуба, что может послужить мощным стимулом для развития молодых футболистов и будущих звёзд команды.

Сам Арда Туран также высоко оценивает доверие Симеоне, однако пока сосредоточен на своей текущей задаче и работе с «Шахтером», не спешит менять клуб.

Стоит отметить, что «Шахтер» под руководством Турана переживает не самый удачный период: в пяти последних играх команда потерпела три поражения. Кроме того, совсем недавно «горняки» выбили из Кубка Украины, уступив в 1/8 финала «Динамо» со счётом 1:2.