Верратти объяснил, почему «ПСЖ» не удалось завоевать Лигу чемпионов с Месси, Мбаппе и Неймаром в составе

Бывший полузащитник французского клуба «ПСЖ» Марко Верратти объяснил, почему команде не удалось добиться победы в Лиге чемпионов, несмотря на присутствие в составе таких звёздных нападающих, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«В этом и заключается уникальность футбола. Это не всегда вопрос приобретения лучших игроков и автоматических побед. На тот момент «ПСЖ» был масштабным проектом, и такие футболисты, как Месси, Мбаппе и Неймар, действительно способствовали росту клуба, — отметил Верратти в интервью изданию Marca. — В нашем составе было много игроков мирового класса, но нам как единой команде чего-то недоставало. В современном футболе именно командная работа зачастую становится решающим фактором на пути к трофеям, и иногда больших имён недостаточно для успеха».

Напомним, что Лионель Месси защищал цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, Неймар выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год, а Килиан Мбаппе был игроком столичной команды в период с 2018 по 2024 год. Несмотря на громкие имена и высокие ожидания, именно отсутствие завершённости и слаженности внутри коллектива не позволило ПСЖ достичь главной цели — завоевать долгожданный титул Лиги чемпионов, к которому команда и болельщики так стремились.