«Манчестер Сити» планирует подписать новый контракт с обладателем «Золотого мяча» Родри до конца года

Дата публикации: 31-10-2025 01:34

«Манчестер Сити» активизировал переговоры с представителями опорного полузащитника Родри о продлении его контракта, который истекает летом 2027 года. Руководство команды рассчитывает завершить обсуждение новых условий сотрудничества до конца текущего года и таким образом сохранить одного из ключевых игроков своего состава на длительный срок. Сообщается, что обе стороны настроены позитивно и ожидают, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Эту информацию подтверждает издание TBR Football.

Напомним, что Родри пополнил ряды «Манчестер Сити» в 2019 году и с тех пор стал важной фигурой в центре поля. В 2024 году испанский футболист был удостоен звания обладателя «Золотого мяча», что стало признанием его исключительной игры. В составе «горожан» полузащитник провёл 272 поединка, забив 26 голов и сделав 32 голевые передачи во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость Родри оценивается в € 90 миллионов.

Продление контракта с одним из лидеров должно усилить позиции «Манчестер Сити» в борьбе за новые трофеи и обеспечить команде стабильность в предстоящих сезонах.

