«Реал» намерен опередить «Барселону» в борьбе за трансферную цель из Ла Лиги

Каталонская «Барселона» проявляет серьезный интерес к нападающему «Леванте» Карлу Эйонгу и рассматривает его как потенциальное усиление в зимнее трансферное окно. По информации издания Mundo Deportivo, сам камерунский форвард намерен осуществить переход уже в январе, однако хотел бы завершить сезон, выступая за текущий клуб на правах аренды до лета.

По данным Marca, ссылающейся на журналиста Роджера Торелло, ситуация вокруг Эйонга накалена, ведь 22-летний нападающий находится также в сфере интересов таких европейских грандов, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Не исключено, что соперничество за игрока выйдет на новый уровень в ближайшие месяцы.

Как отмечают в испанских СМИ, Эйонг рассматривается «Барселоной» в качестве возможной замены опытного польского форварда Роберта Левандовского, которому исполнилось 37 лет и чье соглашение истекает летом. Согласно контракту Эйонга, сумма отступных для клубов Ла Лиги составляет €30 млн, а для команд из АПЛ — €40 млн, что делает трансфер весьма затратным для многих претендентов.

В текущем сезоне Карл Эйонг уже успел принять участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Леванте» действует до лета 2029 года, а по версии Transfermarkt рыночная стоимость игрока оценивается в €20 млн. Будет ли «Барселона» первой, кто сделает официальный шаг, — покажет время.