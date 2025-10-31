03:02 ()
Эльверсберг - Ганновер-96 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 19:30
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
31 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Эльверсберг
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ганновер-96, которое состоится 31 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 3Эльверсберг
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг3 : 1Ганновер-96
20.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 2Ганновер-96
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2Эльверсберг
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Эльверсберг
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 0Эльверсберг
19.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Эльверсберг6 : 0
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 0 : 4Эльверсберг
27.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Эльверсберг1 : 0
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 3Ганновер-96
17.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-960 : 3
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Ганновер-96
28.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-963 : 1
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041024
2
Повышение
Падерборн 071023
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1022
4 Ганновер-961020
5 Кайзерслаутерн1019
6 Дармштадт 981018
7 Карлсруэ1018
8 Герта1014
9 Арминия1013
10 Хольштайн1012
11 Пройссен Мюнстер1011
12 Айнтрахт Б1010
13 Фортуна1010
14 Гройтер Фюрт1010
15 Нюрнберг109
16
Стыковая зона
Динамо Др107
17
Зона вылета
Бохум107
18
Зона вылета
Магдебург107

Отзывы и комментарии к матчу

