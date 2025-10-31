Щенсны поделился, как сумел отразить пенальти Мбаппе в «Эль Класико»

Дата публикации: 31-10-2025 01:35

Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны поделился подробностями своей подготовки к пенальти, а также вспомнил, как ему удалось отразить удары с 11-метровой отметки от нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в недавнем «эль класико» (2:1).

«Перед каждым матчем я очень тщательно анализирую всех потенциальных исполнителей пенальти. Обычно пересматриваю около двадцати последних пенальти, исполненных соперниками, и обращаю внимание на их манеру исполнения, взгляд, нервозность, предпочтение углов. Иногда я также получаю дополнительные сведения о подготовке футболистов, которые должны бить пенальти. Дело в том, что игроки по-разному ведут себя в напряжённые, решающие минуты встречи, независимо от текущего счёта – побеждают они или проигрывают. Я стараюсь собрать максимум полезной информации, но в конечном счёте приходится доверять интуиции и собственному опыту», – подчеркнул Щенсны.

Щенсны также отметил, что был уверен в своих действиях в момент пенальти Мбаппе: «В прошлый раз Мбаппе реализовал пенальти против меня, но сейчас я был уверен, что он снова выберет тот же угол. Оставалось лишь делать ставку на свой выбор, надеясь, что интуиция не подведёт, и мне удалось сделать правильное движение. Рад, что оказался прав», – приводит слова футболиста издание Marca.