Кудровка - Оболонь-Бровар 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
31 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Кудровка
Оболонь-Бровар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Оболонь-Бровар, которое состоится 31 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кудровка
Оболонь-Бровар
История личных встреч
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кудровка
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Кудровка1 : 1
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Кудровка
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Кудровка2 : 1
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Кудровка
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Полесье1019
5 Кривбасс1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1015
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар1013
10 Карпаты1012
11 Кудровка1011
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава105

