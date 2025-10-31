Кудровка - Оболонь-Бровар 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
31 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Оболонь-Бровар, которое состоится 31 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кудровка
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|10
|21
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|10
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Полесье
|10
|19
|5
|Кривбасс
|10
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|10
|15
|8
|Заря
|10
|13
|9
|Оболонь-Бровар
|10
|13
|10
|Карпаты
|10
|12
|11
|Кудровка
|10
|11
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|10
|5