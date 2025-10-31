ЦСКА - Пари Нижний Новгород 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 18:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
31 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 31 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|20.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 6
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|8 : 1
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 3
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|29
|2
|Локомотив М
|13
|27
|3
|ЦСКА
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Динамо М
|13
|16
|9
|Ахмат
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|13
|13
|12
|Акрон
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|13
|7