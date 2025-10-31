03:01 ()
ЦСКА - Пари Нижний Новгород 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 18:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
31 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 31 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1ЦСКА
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур ЦСКА1 : 1 4 : 2Пари Нижний Новгород
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3ЦСКА
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
20.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6ЦСКА
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА8 : 1Пари Нижний Новгород
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2Пари Нижний Новгород
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур ЦСКА1 : 3
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур ЦСКА3 : 2
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0ЦСКА
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 3ЦСКА
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 4 : 1Пари Нижний Новгород
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1329
2 Локомотив М1327
3 ЦСКА1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Динамо М1316
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород137

Отзывы и комментарии к матчу

