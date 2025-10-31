03:02 ()
Нецеча - ГКС Катовице 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 19:00
31 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Нецеча
ГКС Катовице

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - ГКС Катовице, которое состоится 31 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Нецеча1 : 1
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Нецеча
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Нецеча2 : 4
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 2Нецеча
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Нецеча0 : 2
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур ГКС Катовице1 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 5ГКС Катовице
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур ГКС Катовице0 : 1
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1ГКС Катовице
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Лех П1220
6 Корона1319
7 Погонь1317
8 Заглембе Л1217
9 Ракув1217
10 Легия1216
11 Видзев1316
12 Радомяк1316
13 Арка1315
14 ГКС Катовице1314
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст117

