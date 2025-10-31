Нецеча - ГКС Катовице 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 19:00
31 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - ГКС Катовице, которое состоится 31 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|13
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|12
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|12
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
|5
|Лех П
|12
|20
|6
|Корона
|13
|19
|7
|Погонь
|13
|17
|8
|Заглембе Л
|12
|17
|9
|Ракув
|12
|17
|10
|Легия
|12
|16
|11
|Видзев
|13
|16
|12
|Радомяк
|13
|16
|13
|Арка
|13
|15
|14
|ГКС Катовице
|13
|14
|15
|Мотор
|12
|14
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|11
|7