Спортинг - Алверка 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
31 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Алверка, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|21
|пз
|Сабит Абдулай
|8
|пз
|Amorim
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|20
|нп
|Lucas Figueiredo
|9
|нп
|Марко Милованович
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|9
|16
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|9
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|9
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1