Спортинг - Алверка 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 22:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
31 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Спортинг
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Алверка, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
52 Португалия пз Жоау Симойнш
42 Дания пз Мортен Юльманн
7 Португалия пз Жеовани Кенда
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
21 Гана пз Сабит Абдулай
8 Бразилия пз Amorim
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
20 Бразилия нп Lucas Figueiredo
9 Сербия нп Марко Милованович
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Спортинг2 : 1
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 3 ДВСпортинг
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 1Спортинг
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Алверка0 : 4
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 2 4 : 2Алверка
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 3Алверка
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Алверка2 : 0
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 1Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал911
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

