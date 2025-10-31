«Борнмут» планирует приобрести Алехандро Хименеса у «Милана»

Дата публикации: 31-10-2025 01:33

Футбольный клуб «Борнмут» проявляет интерес к возможному выкупу прав на защитника «Милана» Алехандро Хименеса. Об этом информирует журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X. Руководство английского клуба, по сообщениям источника, довольно игрой молодого испанца и рассматривает вариант полноценного трансфера из аренды.

Алехандро Хименес, которому сейчас 18 лет, ранее выступал за молодёжные команды мадридского «Реала», а также защищал цвета «Талаверы». В итальянский «Милан» футболист перебрался в 2024 году, где быстро стал одним из перспективных защитников. В «Борнмут» Алехандро перебрался на правах аренды прошлым летом, чтобы получить больше игровой практики в английской Премьер-лиге.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хименеса на данный момент составляет примерно € 15 миллионов. За нынешний сезон защитник успел выйти на поле в составе «Борнмута» семь раз, продемонстрировав надёжную игру и вызвав интерес тренерского штаба к его будущему дальнейшему сотрудничеству с английской командой. Возможно, если переговоры между клубами завершатся успешно, Хименес продолжит карьеру на Туманном Альбионе на постоянной основе.