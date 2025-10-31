Никлас Зюле может уйти из дортмундской «Боруссии» следующим летом

Дата публикации: 31-10-2025 01:37

Дортмундская «Боруссия» приняла решение не продлевать контракт с защитником Никласом Зюле. Как сообщает Ruhr Nachrichten, клуб не намерен предлагать новым соглашение футболисту, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, одной из ключевых причин такого решения является высокая зарплата игрока — около €14 млн в год. Это одна из крупнейших сумм в команде, и руководство «шмелей» считает ее слишком большой для футболиста, который в текущем сезоне редко выходит на поле. К тому же, по сведениям журналистов, спортивная форма и физическое состояние Зюле в последних матчах вызывают у тренерского штаба и директоров определенные опасения, что ставит под сомнение продление его пребывания в клубе.

В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие всего в трех матчах за «Боруссию». Текущая рыночная стоимость Никласа оценивается в €8 млн — это также наводит руководство на мысль о возможной продаже футболиста, чтобы высвободить бюджет для трансферов других исполнителей. На данный момент будущее Зюле в Дортмунде остаётся неясным: возможен как полностью расторжение контракта, так и переход в другую команду следующим летом.