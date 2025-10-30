АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

Дата публикации: 30-10-2025 19:17

На официальном сайте английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на награду лучшему игроку месяца по итогам октября. В этот раз за престижный титул будут бороться восемь футболистов, которые проявили себя наилучшим образом в текущем сезоне и внесли значительный вклад в успехи своих команд.

В список номинантов вошли:

Мэтти Кэш («Астон Вилла») — сыграл три матча, отметился одной забитой и одним «сухим» матчем, а его команда одержала три победы;

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед») — также провел три матча, помог своей команде выиграть дважды, забил два гола;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — на его счету три поединка, в которых он забил три мяча, а «горожане» отпраздновали две победы;

Эли Крупи («Борнмут») — сыграл два матча, в которых отметился тремя голами, команда добилась одной победы и одной ничей;

Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — провел три встречи, забил три гола и отдал одну результативную передачу;

Норди Мукиэле («Сандерленд») — вышел на поле в трех матчах, помог команде дважды праздновать победу, отличился голом и одним «сухим» матчем;

Игор Тьяго («Брентфорд») — отличился двумя забитыми мячами за три матча, где команда одержала две победы;

Юрриен Тимбер («Арсенал») — провел три встречи, в каждой из которых «канониры» победили, не пропустив ни одного мяча;

Победитель будет определён по результатам онлайн-голосования болельщиков. Проголосовать можно до 3 ноября включительно на официальном сайте Премьер-лиги.