Мичел указал на основную проблему Цыганкова в «Жироне»

Главный тренер Жироны Мичел выразил надежду, что украинский полузащитник Виктор Цыганков сможет избежать новых травм и получит достаточно игровой практики для возвращения к своей оптимальной форме.

«На самом деле, хорошо, что в Кубке Испании мы сыграли дополнительное время. Это дало возможность многим игрокам провести на поле дополнительные минуты, что очень важно. К тому же, на данный момент они не чувствуют усталости в этом сезоне», — отметил он.

«В частности, таким игрокам, как Цыганков и Лемар, нужно больше времени на поле. Им необходимо участвовать в большем количестве матчей, чтобы постепенно набрать форму и продемонстрировать свой максимум. Мы ждем от них лучших результатов, и очень радует, что сейчас они оба здоровы», — подчеркнул Мичел.

За текущий сезон Виктор Цыганков принял участие в пяти матчах, и тренерская команда планирует увеличить его игровое время, чтобы помочь игроку вернуться к пиковым кондициям.