Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы

Дата публикации: 30-10-2025 19:16

Форвард парижского «ПСЖ» Дезире Дуэ оказался вне игры на ближайшие несколько недель из-за травмы. Об этом накануне проинформировал официальный сайт французского клуба.

Повреждение произошло в поединке 10-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», который завершился со счётом 1:1. В этом матче молодой нападающий получил мышечную травму правого бедра. Впереди у игрока дополнительное медицинское обследование, которое запланировано после завершения международного перерыва, когда национальные сборные проводят свои встречи.

В текущем сезоне за «ПСЖ» Дуэ уже успел проявить себя результативно: в восьми матчах ему удалось отправить в ворота соперников три мяча и отдать три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дезире Дуэ оценивается в €90 млн. Примечательно, что он является воспитанником «Ренна», а в парижский клуб перебрался только в 2024 году, быстро заявив о себе основным игроком.

После 10 туров француская команда продолжает лидировать в таблице Лиги 1, набрав 21 очко и опережая ближайших конкурентов.