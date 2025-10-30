Тренер юношеской сборной Украины U-20: «Там футболисты сильнее, чем в нашей стране»

Дата публикации: 30-10-2025 19:19

Главный тренер юношеской сборной Украины до 20 лет Дмитрий Михайленко поделился своими наблюдениями о том, чем молодежный чемпионат мира в Чили отличается от привычного украинского футбола и какие впечатления оставили южноамериканские команды.

«На турнире в Чили мы смогли увидеть высочайший уровень индивидуального мастерства среди молодых футболистов Южной Америки. Это касается не только традиционных фаворитов, таких как Бразилия и Аргентина, но и таких стран, как Парагвай, Уругвай, Колумбия. Именно эти команды демонстрируют стиль и качество, которые можно назвать настоящим будущим мирового футбола», — подчеркнул Михайленко.

«Сравнивая их с нашими игроками, можно сказать однозначно: они сильнее. Их преимущество заключается в большом количестве талантливых исполнителей. Конечно, с точки зрения тактической подготовки они могут уступать, но в плане индивидуальных технических навыков и игрового мастерства южноамериканцы находятся уже на очень высоком уровне», — добавил наставник юношеской сборной.

Отметим, что украинская команда U-20 завершила участие на чемпионате мира, уступив в 1/8 финала, что стало важным опытом для дальнейшего развития молодых игроков и всей национальной сборной.