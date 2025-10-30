Ангола выделит €12 млн на матч со сборной Аргентины после отказа России из-за высокой стоимости

Дата публикации: 30-10-2025 19:18

Сборная Анголы проведёт домашний товарищеский матч против национальной команды Аргентины, за организацию которого ей предстоит заплатить внушительную сумму — € 12 млн. Об этом сообщает издание Sport News Africa в социальной сети X. Встреча запланирована на международную паузу, матч состоится во вторник, 11 ноября. Ожидается, что событие вызовет большой интерес у болельщиков и обеспечит полные трибуны.

Как уточняет источник, столь высокая стоимость обусловлена вероятным участием в игре звёздного нападающего Лионеля Месси. Присутствие знаменитого форварда значительно повышает зрелищность матча и коммерческий интерес, а также обеспечивает аншлаг на стадионе и внимание средств массовой информации. Вполне возможно, что матч может стать одни из главных событий осени для поклонников футбола в Анголе и прилегающих странах.

Ранее сообщалось, что сборная России также рассматривала вариант организации товарищеской встречи с аргентинцами. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью подтвердил переговоры с Ассоциацией футбола Аргентины, однако подчеркнул, что РФС не готов платить за подобный матч сумму, превышающую $10 млн за игру. Тем не менее, обе федерации продолжают обсуждение возможности проведения крупного футбольного события в будущем.