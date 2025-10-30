Александр Головин высказался о двух забитых мячах в ворота «Нанта»

Дата публикации: 30-10-2025 16:08

Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после зрелищного матча 10-го тура Лиги 1 против «Нанта», завершившегося победой его команды со счётом 5:3. Российский футболист начал встречу на скамейке запасных, но был выпущен на поле на 69-й минуте и проявил себя максимально эффективно, забив два важных гола. Эти мячи стали для него первыми в текущем сезоне чемпионата Франции.

«Я очень доволен этой победой и, конечно, своими двумя забитыми голами. Эмоции просто невероятные, после такой напряжённой и результативной игры впечатлений много, они исключительно положительные. Матч складывался так, что до самого финального свистка нельзя было предугадать исход. Когда выходил на поле, осознавал, что важно не только поддержать атаку, но и помочь в обороне. Рад, что смог быть полезен команде на обеих частях поля и в итоге мы порадовали наших болельщиков.

Что касается первого гола, партнёр с левого фланга сделал отличную передачу — мне оставалось только точно пробить по воротам в открытый угол. Второй гол получился благодаря быстрому рывку, и силы на тот момент ещё были, поскольку вышел со скамейки не с первых минут. Снова стоит поблагодарить партнёра, которому удалась блестящая передача. После второго гола уже стало ясно, что победа будет за нами», — приводит слова Головина агентство ТАСС.