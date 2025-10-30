Сафонов - о ничьей ПСЖ с Лорьяном: «В этом сезоне добывать очки очень сложно»

Дата публикации: 30-10-2025 16:12

Голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал итоговый результат матча в рамках 10-го тура французской Лиги 1, где команда из Парижа сыграла вничью с «Лорьяном» — счет встречи составил 1:1. Российский футболист не выходил на поле в этом поединке, однако внимательно следил за успехами партнеров.

«Ничья с «Лорьяном». В нынешнем сезоне набирать очки действительно тяжело. Мы продолжаем трудиться вместе, ведь впереди еще много важных и интересных игр. Времени отдыхать нет — уже послезавтра выходим на следующий матч, к которому готовимся всем составом», — написал Сафонов в своём телеграм-канале, выразив настрой команды на улучшение результатов.

В ближайшем туре подопечные Луиса Энрике проведут встречу против «Ниццы». Матч намечен на субботу, 1 ноября, и, без сомнения, вызовет большой интерес у болельщиков.

По итогам десяти туров Лиги 1 «ПСЖ» удалось выйти на первую строчку турнирной таблицы. Сейчас у парижан в активе 21 очко, что позволяет им опережать «Монако» всего на одно очко в непростой и напряжённой борьбе за лидерство в чемпионате.