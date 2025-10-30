«Вызывает беспокойство». Забарного подвергли критике

Дата публикации: 30-10-2025 11:27

Французский спортивный журналист Флоран Готро дал свою оценку выступлению украинского защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в поединке 10-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», который завершился со счётом 1:1:

«Это был достаточно неудачный матч для «ПСЖ». Состав на игру показал себя не лучшим образом. Особенно в центральной зоне и в индивидуальном плане Илья Забарный вместе с Лукасом Бералдо не смогли вселить уверенность».

В конкретной игре против «Лорьяна» Илья Забарный был задействован на позиции правого защитника. За всё время на поле, то есть 90 минут, он получил жёлтую карточку. В свою очередь, авторитетный статистический портал Sofascore выставил ему оценку 7,1.

Несмотря на критику, следует отметить, что Забарный продолжает набирать опыт в одном из ведущих европейских клубов, что является важным этапом в его карьере и способствует развитию его игровых навыков. Такие встречи дают возможность украинскому футболисту совершенствоваться и адаптироваться к высоким требованиям чемпионата Франции.