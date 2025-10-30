Бубнов шуточно прокомментировал ситуацию в «Динамо» после прихода Карпина

Дата публикации: 30-10-2025 11:18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов необычно прокомментировал нынешнюю ситуацию в московском «Динамо». Во время обсуждения перестановок и не самых стабильных результатов команды Бубнов в шутливой форме поделился анекдотом:

«Волк гонится за зайцем и лисой. Охотники ставят ловушку, куда эти трое и попадают. Подходит к ним волк и говорит: «Попались, голубчики!» Лиса, как обычно, самая хитрая: «Давай, мол, перед тем как с жизнью прощаться, мы тебе и станцуем, и споём». Волк поразмыслил и решил: «А почему бы и нет?» Спустился к ним — и те тут же начинают шуметь, петь и плясать. Охотники услышали шум, пришли и перестреляли всех троих. Волк, истекая кровью, ворчит: «Ну и зачем тебе, дураку, шоу понадобилось? Жрачка есть, самцы рядом, а ты шоу захотел!» (смеётся)

После этого Бубнов провёл параллель с ситуацией в «Динамо»: «Чего вам было не хватало? Был у вас Личка, чуть чемпиона не сделавший, команда шла стабильно. Хотели перемен, шоу и новых эмоций? Вот вам!» — заключил эксперт на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На сегодняшний день, после очередного тура РПЛ, «Динамо» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице, хотя ожидания от команды были значительно выше.