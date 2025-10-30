«Барселона» рассматривает Осимхена в качестве возможной замены Левандовскому

Дата публикации: 30-10-2025 19:11

Каталонская «Барселона» вновь проявила интерес к форварду «Галатасарая» Виктору Осимхену. Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых продолжает рассматривать нигерийского нападающего как одного из главных кандидатов на замену Роберта Левандовского, который, по мнению клуба, в ближайшем будущем может покинуть команду или утратить статус ведущего бомбардира.

Однако, по сведениям источника, ключевой проблемой для «Барселоны» остаётся высокая стоимость трансфера Осимхена. Турецкий клуб приобрёл 26-летнего форварда летом за внушительную сумму — €75 млн — и, как отмечается, не собирается отпускать своего ведущего нападающего дешевле. Переговоры могут осложниться именно из-за финансовых запретов, ведь каталонская команда сталкивается с ограничениями, связанными с финансовым фэйр-плей.

По ходу текущего сезона Виктор Осимхен уже успел зарекомендовать себя: футболист провёл девять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Напомним, его действующий контракт с «Галатасараем» рассчитан до лета 2029 года, а, согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда по-прежнему составляет €75 млн. Вероятно, «Барселоне» придётся сделать немало усилий, чтобы реализовать этот трансфер.