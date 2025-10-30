Дата публикации: 30-10-2025 11:28

«Барселона» продолжает пристально наблюдать за выступлениями нигерийского форварда Виктора Осимхена, который в настоящее время защищает цвета турецкого клуба «Галатасарай». Однако на текущем этапе официальных переговоров или встреч между представителями каталонской команды и футболистом не проводилось.

По информации инсайдеров, окончательное решение по возможному трансферу будет во многом зависеть от финансового состояния «Барселоны» в 2026 году. Это объясняется тем, что стоимость 26-летнего нападающего весьма высока, и покупка такого футболиста требует значительных ресурсов.

В стане «Барселоны» воспринимают Осимхена как талантливого и перспективного игрока, за которым ведётся активный мониторинг. В первую очередь это связано с планами клуба на следующий сезон, когда, по предположениям, может уйти главный нападающий команды — поляк Роберт Левандовски.

Стоит отметить, что «Галатасарай» приобрёл Виктора по цене в 75 миллионов евро, подписав с ним контракт сроком до 2029 года. Это говорит о серьёзной заинтересованности клуба, поэтому маловероятно, что футболист с высокой трансферной стоимостью покинет команду без весомых причин, например, желания сменить клуб и получить новые вызовы.

На данный момент Осимхен провёл 9 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, успешно забив 6 мячей и демонстрируя хорошую результативность на поле.

Таким образом, учитывая его возраст, потенциал и нынешнюю форму, Виктор Осимхен остаётся одной из главных целей «Барселоны» вратарь нападающего на ближайшее будущее, однако клуб будет принимать решения с оглядкой на финансовую устойчивость и перспективы сезона.