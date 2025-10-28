«Селтик» сообщил об отставке главного тренера

Дата публикации: 28-10-2025 10:47

Шотландский футбольный клуб «Селтик» официально объявил, что главный тренер первой команды Брендан Роджерс покидает свой пост. 52-летний специалист вновь возглавил шотландский коллектив в 2023 году, проведя за это время несколько успешных сезонов и внес значительный вклад в развитие команды.

Наибольшую известность и признание Роджерс получил во время своей работы в английском «Ливерпуле». С 2012 по 2015 год Брендан был у руля «Красных», где сумел построить конкурентоспособный коллектив. Однако несмотря на усилия, добиться крупных трофеев и титулов ему не удалось, и в октябре 2015-го его на посту главного тренера сменил знаменитый немецкий наставник Юрген Клопп, который впоследствии привёл «Ливерпуль» к значительным победам.

Ранее, с 2016 по 2019 год, Роджерс уже успешно работал с «Селтиком», приведя клуб к трем чемпионским титулам подряд в чемпионате Шотландии, а также завоевав национальные кубки и повысив уровень команды на европейской арене. После возвращения в клуб в 2023 году Брендан продолжил развивать успехи предшествующих лет, однако нынешний сезон складывается не столь просто: на данный момент коллектив занимает второе место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги, имея в активе 17 набранных очков.

Руководство «Селтика» выразило благодарность Брендану Роджерсу за проделанную работу и пожелало ему дальнейших успехов в тренерской карьере.