Дмитрий Аленичев провел параллели между одновременным выполнением обязанностей Романцевым и Карпиным

Дата публикации: 28-10-2025 10:48

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о совмещении тренерских постов Олегом Романцевым и Валерием Карпиным. Напомним, в своё время Романцев был одновременно главным тренером красно-белых и сборной России, а Карпин сегодня управляет национальной сборной, оставаясь наставником московского «Динамо».

«Честно говоря, я лично не поддерживаю практику, которую сейчас демонстрирует Валерий Карпин, совмещая руководящие обязанности в «Динамо» и сборной России. Хочу привести пример из собственной карьеры: когда я был футболистом, Романцев уезжал работать с национальной сборной, а команду у нас временно возглавлял его второй или даже третий помощник. Несмотря на то, что профессиональные игроки должны работать на максимуме всегда, в такие периоды всё равно возникало расслабление на тренировках. Ведь главная фигура и его ассистенты — это несопоставимые роли, и любой футболист явно чувствует эту разницу.

Сейчас, когда Карпин отправляется в расположение сборной, это не может не отмечаться на общем уровне подготовки «Динамо». Вероятно, на это накладывается и тот факт, что команда не всегда показывает лучшие результаты, не набирает нужного количества очков. Возможно, именно совмещение мешает команде добиться максимальных результатов и Валерию Георгиевичу следует определиться с приоритетом. В то же время считаю, что у «Динамо» был ряд качественных матчей, и по своему подбору игроков они вполне способны бороться за место в первой тройке,» — рассказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.