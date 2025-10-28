Дата публикации: 28-10-2025 10:48

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Венделу, о чём сообщает онлайн-издание BolaVip. Руководство «Палмейраса» планирует значительно усилить центр поля в предстоящее зимнее трансферное окно. По сведениям источника, если Вендел окажется доступен для перехода, клуб приложит максимум усилий, чтобы подписать с ним контракт уже в ближайшее время.

Венделу 28 лет, и с октября 2020 года он защищает цвета «Зенита». За это время талантливый полузащитник принял участие в 161 официальном матче за клуб, отличившись 21 забитым голом. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до конца июня 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах «Зенита» на этого футболиста.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 26 набранных очков после сыгранных туров. Таким образом, возможный уход Вендела может серьёзно повлиять на игровые возможности команды в оставшейся части сезона.