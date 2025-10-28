Французские СМИ раскритиковали защитника ПСЖ Забарного за неудачную игру

Дата публикации: 28-10-2025 10:50

Центральный защитник Илья Забарный провёл один из самых сложных для себя матчей за «Пари Сен-Жермен» против «Бреста» (3:0) в рамках 9-го тура французской Лиги 1, который состоялся 25 октября. Несмотря на победу парижан, игра украинца вызвала неоднозначную реакцию у французских СМИ.

По мнению журналистов, Забарный испытывает трудности из-за напряжённого игрового графика, к которому пока не смог полностью адаптироваться за короткое время после своего перехода. В результате усталости ему становится всё сложнее показывать стабильную игру без ошибок, что сказывается на действиях в защите.

«Есть ощущение, что Забарный буквально задыхается под прессингом последних недель. После своего удаления в матче Лиги чемпионов против «Байера» футболист снова показал нервозность и неуверенность на поле. К примеру, на 17-й минуте встречи он позволил Мбупу создать опасный момент у ворот ПСЖ», — отмечает издание Le Parisien.

Аналитики Footmercato также критикуют игру украинца: «Мбуп с самого начала встречи сыграл очень изобретательно и смог выбить Забарного из равновесия, чем едва не воспользовался для взятия ворот. Нападающий Ажорк также активно использовал свою физическую мощь в борьбе, а на это защитник ПСЖ далеко не всегда находил ответ. Кажется, сейчас Забарный постепенно теряет уверенность в себе и своей игре за столичный клуб».

Тем не менее, несмотря на трудности отдельных футболистов, команда Луиса Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав после девяти сыгранных туров 20 очков. Преимущество перед ближайшим преследователем, «Лансом», составляет один балл. Уже 29 октября парижане сыграют важный гостевой матч против «Лорьяна», где Забарному будет предоставлен очередной шанс доказать свой класс и восстановить доверие болельщиков и тренерского штаба.