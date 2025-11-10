«Вольфсбург» сообщил об увольнении главного тренера - команда идет 14-й в Бундеслиге

Дата публикации: 10-11-2025 12:21

Пресс-служба немецкого футбольного клуба «Вольфсбург» официально сообщила об уходе с поста главного тренера команды Паула Симониса. Решение о расторжении сотрудничества с нидерландским специалистом было принято после серии неудачных результатов — «волки» уступили в трёх последних встречах, включая вылет из Кубка Германии, что значительно ухудшило ситуацию для коллектива в текущем сезоне. На данный момент, по итогам 10 туров, «Вольфсбург» находится лишь на 14-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, что далеко от ожиданий руководства и болельщиков клуба.

Павел Симонис возглавил «Вольфсбург» лишь летом этого года, сменив прежнего наставника. До этого он проявил себя на родине во главе голландской команды «Гоу Эхед Иглс», где смог поднять уровень игры и добиться определённых успехов. Однако в Германии 50-летний тренер не сумел трансформировать свои идеи в стабильный результат. Отставка Симониса стала неожиданностью для некоторых специалистов, но большинство аналитиков связывают этот шаг с неудовлетворительными выступлениями команды в чемпионате и потере доверия.

Временно исполнять обязанности главного тренера «волков» будет Даниэль Бауэр, который ранее работал с юниорским составом «Вольфсбурга» и хорошо знаком с внутренней структурой клуба. Руководство надеется, что этот шаг поможет встряхнуть команду и вернуть уверенность игрокам.

Следующую встречу в рамках Бундеслиги «Вольфсбург» проведёт дома против сильного соперника — леверкузенского «Байера». Матч запланирован на субботу, 22 ноября, и состоится на стадионе «Фольксваген Арена». Начало запланировано на 17:30 по московскому времени. Этот поединок станет серьёзным испытанием для обновлённого тренерского штаба и всей команды, ведь для «волков» крайне важно набрать очки, чтобы улучшить своё турнирное положение и вновь порадовать болельщиков уверенной игрой.