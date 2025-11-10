«Это абсолютная неправда». Миколенко прокомментировал слухи о своей дальнейшей карьере

Дата публикации: 10-11-2025 14:03

Защитник сборной Украины и английского футбольного клуба «Эвертон», Виталий Миколенко, прокомментировал недавние слухи, которые активно распространяются в СМИ, о якобы нежелании продлевать контракт с текущим клубом.

Украинский спортсмен категорически опроверг такие заявления и подчеркнул, что его главная цель сейчас — полностью сосредоточиться на выступлениях за команду, а смена клуба в ближайших планах не предусмотрена.

«Слухи о том, что я отказываюсь вести переговоры с «Эвертоном», абсолютно не соответствуют действительности. Мы просто ещё не приступали к обсуждению продления контракта. Я полностью уверен, что в ближайшее время мой агент свяжется с руководством клуба для начала соответствующих переговоров», — отметил Миколенко.

Защитник также добавил, что для него крайне важно играть в «Эвертоне», так как он чувствует себя здесь комфортно и получает настоящее удовольствие от футбольного процесса. Особое значение для Виталия имеет благополучие его семьи, которая также хорошо адаптирована к жизни в Англии.

«Я даже не задумываюсь о смене клуба, ведь мне нравится выступать именно за «Эвертон». Атмосфера в команде и условия проживания для моей семьи — всё это играет важную роль в моём желании оставаться здесь надолго. Для меня это ключевые моменты, которые определяют моё будущее», — подчеркнул футболист.

Таким образом, Виталий Миколенко уверенно опровергает все спекуляции и слухи, подтверждая свое намерение продолжать карьеру в английском клубе, делая упор на стабильность и дальнейшее развитие внутри команды.