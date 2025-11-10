Алонсо назвал причину, по которой «Реал» не сумел обыграть «Райо» в мадридском дерби

Дата публикации: 10-11-2025 13:35

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал итог матча 12-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0, несмотря на все попытки «сливочных» вырвать победу на домашнем стадионе.

«Мы вышли на поле полностью готовыми к сложной и упорной борьбе. С самого начала понимали, что нас ждет трудный матч, потому что «Райо» умеет навязывать сопернику серьезную конкуренцию, и это подтверждалось в предыдущих сезонах. Сегодняшний поединок не стал исключением — наши оппоненты были хорошо организованы, играли очень плотно и не позволяли нам находить свободные зоны для развития атак. Особенно во втором тайме игра стала максимально интенсивной, обе команды демонстрировали высокий темп и огромную самоотдачу. В такие моменты на поле бывают не только тактические, но и психологические сражения,» — отметил Алонсо.

«У нас был трудный матч на «Энфилде», а сейчас, после встречи с «Райо», мы снова ощутили, насколько иногда сложно возвращаться к своему лучшему футболу. Во втором тайме события могли развернуться в любую сторону, но нам не хватило последнего паса и холоднокровия в решающие моменты. Однако причина не в эмоциях. Мы продолжаем придерживаться наших принципов подготовки и поддерживаем командный менталитет, ведь путь к чемпионству требует максимальной концентрации на каждом матче. К сожалению, сегодня победить не удалось, но мы продолжаем работать и двигаться вперед», — приводит слова Хаби Алонсо официальный сайт «Королевского клуба».

После этого тура «Реал» остается на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке с 15-ю очками, продолжая борьбу за высокие места в чемпионате.