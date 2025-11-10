Хаби Алонсо оценил игру «Реала» после двух встреч подряд без голов

Дата публикации: 10-11-2025 12:27

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился своими мыслями по поводу текущей формы и игры команды после серии неудачных матчей, в которых «сливочные» не смогли отличиться забитыми мячами. В рамках 12-го тура Ла Лиги мадридцы разошлись миром с «Райо Вальекано», сыграв вничью 0:0 на родном стадионе, что стало неожиданностью для болельщиков. Накануне этого, команда Алонсо уступила «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счетом 0:1, тем самым усугубив ситуацию с результативностью.

Алонсо отметил, что трудности в реализации моментов не должны сбивать команду с курса. Он подчеркнул, что игроки хорошо осознают требования, которые стоят перед ними: «Считаю, что мы обязаны продолжать развиваться и работать над собой, проводить глубокий самоанализ. В «Реале» ты всегда находишься под пристальным вниманием, и каждый матч — это вызов. Сейчас ноябрь, впереди ещё очень длинный сезон, и мы должны сохранять самоотдачу и упорство. Важно оставаться требовательными к себе», — заявил тренер.

Отвечая на вопросы о динамике и интенсивности игры, Алонсо прокомментировал: «Интенсивность? Безусловно, не все единоборства остались за нами, но и не все мы проиграли. Игра с «Райо» выдалась действительно очень напряжённой, соперник выглядел свежо и активно атаковал. Особенно во втором тайме их оборона надежно справлялась с нашими атаками, мы не смогли её вскрыть. Но стоит отметить работу в защите — Каррерас, Милитао, Асенсио и Вальверде сыграли надёжно, а Камавинга поддерживал их в нужные моменты. Причина не в недостатке интенсивности, а в качественной игре соперника», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Тренер также добавил, что команда адаптируется и готова работать над ошибками, чтобы уже в ближайших матчах радовать болельщиков голами и победами.