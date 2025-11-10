Аналитики пересмотрели вероятности выхода Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-11-2025 13:47

Аналитическая платформа Football Meets Data, специализирующаяся на подробной футбольной статистике и прогнозах, недавно обновила свои оценки шансов команд на выход в плей-офф Лиги конференций. Эти данные были получены на основе тщательного анализа выступлений команд в текущем сезоне и других важных факторов.

Согласно экспертной оценке, донецкий «Шахтер» имеет довольно высокие шансы – порядка 62% – занять заветное восьмое место и пробиться в следующий раунд турнира. Это внушительный показатель, который демонстрирует уверенность специалистов в силе и потенциале команды.

Что касается киевского «Динамо», то вероятность прямого выхода в 1/8 финала, по прогнозам аналитиков, составляет всего около 1%. Несмотря на это, эксперты уверены, что подопечные тренера Александра Шовковского сумеют преодолеть основной этап – с вероятностью успеха около 63%. Такой прогноз говорит о том, что, несмотря на сложности, команда демонстрирует устойчивый прогресс и способна бороться за выход в следующий этап.

После трех проведенных туров под руководством Арды Турана, команда набрала шесть очков и занимает десятое место в турнирной таблице, что является хорошим стартом и позволяет сохранить надежду на успешное завершение группового этапа. В свою очередь, «Динамо» расположилось на 24-й строчке с тремя очками, показывая, что борьба впереди будет сложной, но не невозможной.

Главным претендентом на первое место в основной группе, по мнению аналитиков, является английский «Кристал Пэлас». Шансы «орлов» занять лидерскую позицию оцениваются в впечатляющие 88%, что делает их фаворитами данной стадии турнира и одной из самых сильных команд в своих группах.

Таким образом, аналитика Football Meets Data показывает интересную расстановку сил, где команды из Украины имеют реальные шансы продолжить борьбу в плей-офф, а фавориты из Англии удерживают лидерство. Следующие матчи станут решающими и, безусловно, привлекут внимание болельщиков по всему миру.



