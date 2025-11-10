Челябинск - Уфа 10 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-11-2025 15:00
Стадион: Центральный (Челябинск, Россия), вместимость: 6000
10 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Уфа, которое состоится 10 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Челябинск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челябинск
Уфа
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур
|2 : 0
|05.06.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|39-й тур
|1 : 3
|29.09.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|25-й тур
|2 : 1
|08.07.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|13-й тур
|3 : 0
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|0 : 2
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|2 : 0
|04.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|28-й тур
|0 : 0
|26.06.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|18
|39
| 2
Повышение
|Факел
|17
|36
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|18
|31
|5
|Ротор
|18
|29
|6
|КАМАЗ
|18
|29
|7
|Челябинск
|17
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|18
|24
|9
|Арсенал Т
|18
|23
|10
|Шинник
|18
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|21
|12
|Енисей
|18
|20
|13
|Уфа
|17
|19
|14
|Волга Ул
|18
|18
|15
|Черноморец
|18
|17
| 16
Зона вылета
|Сокол
|18
|15
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|18
|11