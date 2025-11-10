00:53 ()
Челябинск - Уфа 10 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-11-2025 15:00
Стадион: Центральный (Челябинск, Россия), вместимость: 6000
10 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Челябинск
Уфа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Уфа, которое состоится 10 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Челябинск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0Челябинск
19.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур Челябинск0 : 0Уфа
07.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур Уфа2 : 0Челябинск
05.06.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 39-й тур Челябинск1 : 3Уфа
29.09.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Уфа2 : 1Челябинск
08.07.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 13-й тур Челябинск3 : 0Уфа
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Уфа0 : 2Челябинск
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Челябинск2 : 0Уфа
04.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 28-й тур Челябинск0 : 0Уфа
26.06.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 12-й тур Уфа2 : 1Челябинск
05.11.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 1 : 0Челябинск
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 0Челябинск
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Челябинск0 : 0 3 : 4
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 0 : 0Челябинск
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Челябинск2 : 2
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Уфа3 : 0
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Уфа3 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 0Уфа
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1839
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1831
5 Ротор1829
6 КАМАЗ1829
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1824
9 Арсенал Т1823
10 Шинник1822
11 Нефтехимик1821
12 Енисей1820
13 Уфа1719
14 Волга Ул1818
15 Черноморец1817
16
Зона вылета
Сокол1815
17
Зона вылета
Торпедо М1815
18
Зона вылета
Чайка1811

