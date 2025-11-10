Супруга Алексея Миранчука высмеяла США из-за салата за $14, несмотря на то что живёт там
Елена Максимова, возлюбленная известного российского футболиста Алексея Миранчука, который в настоящее время защищает цвета клуба «Атланта Юнайтед» в чемпионате МЛС, вызвала бурю обсуждений в социальных сетях своим ироничным постом о повседневной жизни в США.
Елена решила поделиться с подписчиками забавной историей, которая с ней произошла в одном из американских кафе. Она опубликовала два фото: на первом — салат, который купила за $14, а на втором — изображение этого же блюда в разделе меню заведения.
В подписи под первым снимком Елена с юмором заметила:
«Что вы получаете в Америке за $14 🤣🤣🤣».
А ниже, под фото из меню, она с сарказмом добавила:
«Вот как этот салат выглядит в меню. Половину ингредиентов просто забыли положить — например, бекон. Не то чтобы я расстроена 😅. Но так Америка и живёт — на фото одно, а в реальности совсем другое 🤣».
Таким образом Елена Максимова выразила, с долей иронии, своё отношение к разнице между рекламой и действительностью, с которой, по её словам, часто сталкиваются жители и гости США. Пост также вызвал активное обсуждение среди её подписчиков, которые поделились похожими историями и поддержали девушку в комментариях.
Напомним, что Алексей Миранчук недавно был отмечен в числе лучших игроков «Атланты», приняв участие в престижной церемонии клуба.