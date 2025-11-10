Инсайдер Николо Скира рассказал о будущем нападающего «Арсенала» Букайо Саки

Дата публикации: 10-11-2025 13:39

Один из ключевых игроков лондонского «Арсенала» Букайо Сака находится в шаге от заключения нового долгосрочного контракта со своим клубом. По данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, стороны практически согласовали все условия и вышли на финальную стадию переговоров. Новый контракт рассчитан до лета 2030 года, что станет рекордным по длительности для самого игрока и подтверждением доверия руководства «Арсенала» к молодому вингеру.

Согласно сведениям источника, обновлённое соглашение сулит Сака внушительное повышение заработной платы, что закономерно отражает его вклад в успехи команды и неоспоримый прогресс за последние сезоны. Финансовые подробности пока держатся в тайне, но по мнению экспертов, теперь англичанин войдёт в число самых высокооплачиваемых футболистов команды наравне с другими лидерами лондонского клуба.

На данный момент действующий контракт 24-летнего воспитанника «Арсенала» истекает летом 2027 года. В сезоне 2024/25 Букайо Сака демонстрирует стабильно высокий уровень игры: за 14 проведённых матчей во всех турнирах на его счету уже 6 забитых голов, к которым добавляются и результативные передачи. Согласно последней оценке портала Transfermarkt, стоимость Сака составляет впечатляющие €140 млн, что делает его одним из самых дорогих молодых игроков мирового футбола. Подписание нового контракта окончательно развеет слухи о возможном уходе футболиста из стана «канониров» и укрепит уверенность в том, что ближайшие годы Сака продолжит радовать болельщиков «Арсенала» эффектной игрой и важными голами.