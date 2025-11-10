20:12 ()
Уэйн Руни прокомментировал работу арбитра в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» в АПЛ

Дата публикации: 10-11-2025 12:24

Известный в прошлом нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", Уэйн Руни, поделился своими мыслями относительно судейства в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги, где «Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Одним из самых спорных моментов встречи стал эпизод на 38-й минуте, когда главный арбитр Крис Кавана отменил взятие ворот защитником гостей Вирджилом ван Дейком, сославшись на нарушение правил со стороны игрока "Ливерпуля".

«Считаю, что этот гол ван Дейка должен был быть засчитан. По моему мнению, Энди Робертсон вовсе не мешал вратарю "Манчестер Сити" Доннарумме во время момента, который привел к взятию ворот. Доннарумма полностью контролировал ситуацию и видел летящий мяч. Именно поэтому я убежден, что арбитр допустил ошибку, отменяя этот гол», — приводит слова Руни издание Liverpool Echo.

На данный момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков. В то же время «Манчестер Сити» с 22 очками занимает второе место, уступая нынешнему лидеру чемпионата, лондонскому «Арсеналу», четыре балла. Борьба за лидерство в Премьер-лиге продолжает обостряться, а каждый тур приносит новые неожиданные результаты и обсуждаемые решения арбитров. Эксперты и болельщики не устают внимательно следить за развитием событий, особенно когда на кону столь высокие ставки.

