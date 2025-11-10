«Манчестер Сити» одержал первую за пять игр победу над «Ливерпулем»

Дата публикации: 10-11-2025 12:25

В рамках центрального поединка 14-го тура английской Премьер-лиги футбольный клуб «Манчестер Сити» смог одержать уверенную победу над принципиальным соперником – «Ливерпулем». Эта встреча, состоявшаяся на домашней арене «горожан», стадионе «Этихад», закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Данный успех для «Сити» стал первой победой над «красными» в очных противостояниях за последние пять матчей. Ранее, в предыдущих четырёх поединках между этими клубами, дважды сильнее оказывался «Ливерпуль», а ещё две встречи завершились без определения победителя – вничью.

Победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы укрепиться на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, где команда сейчас располагает 22 набранными очками. Лидирует в Премьер-лиге продолжает лондонский «Арсенал», в активе которого уже 26 очков после 14 туров. Столичный клуб демонстрирует отличную игру с начала сезона и на данный момент опережает «Манчестер Сити» на четыре балла.

Что касается «Ливерпуля», действующего чемпиона страны, команда Юргена Клоппа сейчас переживает не лучший период и занимает лишь восьмое место в таблице. После четырнадцати туров «красные» заработали 18 очков, что на данный момент не позволяет им находиться в лидирующей группе клубов. Впереди у «Ливерпуля» еще есть все возможности для повышения собственных позиций, однако для этого команде необходимо стабилизировать форму и добиваться побед в последующих матчах нынешнего сезона.