«Реал» намерен привлечь в команду Холанда в пару к Мбаппе, но переход норвежца возможен при продаже Винисиуса

Дата публикации: 10-11-2025 10:43

Мадридский «Реал» вновь начинает проявлять активный интерес к нападающему сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

Согласно источнику, Холанд недавно дал понять своему ближайшему окружению, что не прочь перебраться в мадридский суперклуб. Однако перед этим есть свои нюансы: норвежский футболист якобы выразил нежелание выступать за одну команду с Винисиусом Жуниором. Руководство «Реала» знает о позициях обеих сторон и не исключает варианта, при котором бразилец может быть выставлен на трансфер. Такая сделка позволит не только устранить внутренние конфликты и создать гармоничную атмосферу в коллективе, но и, к тому же, привлечь необходимые средства для возможного дорогостоящего подписания Холанда.

Также подчеркивается, что Винисиус в последнее время столкнулся со спадом в игре, часто оказывается в эпицентре различных скандалов, что вызывает обеспокоенность у руководства клуба и поклонников команды. Проблемы со стабильностью и отсутствием прежней яркости на поле заставляют руководство «сливочных» пересматривать перспективы дальнейшего сотрудничества с бразильским форвардом. Любопытно, что интерес мадридского гранда к Холанду сохраняется уже несколько лет: норвежец был в поле зрения «Реала» еще до того, как перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

На данный момент в «Реале» строят амбициозные планы по созданию мощной атакующей линии, где могли бы одновременно выступать Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Если клубу удастся реализовать этот грандиозный проект, то такой звёздный дуэт наверняка станет одним из самых обсуждаемых и впечатляющих в современном футболе, открывая для «сливочных» новые горизонты в борьбе за трофеи.