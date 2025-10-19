«Ювентус» рискует потерять Йылдыза - переговоры о продлении приостановлены

Дата публикации: 12-11-2025 19:22

Переговоры между туринским «Ювентусом» и 20-летним атакующим полузащитником Кенаном Йылдызом о продлении контракта временно приостановлены. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к талантливому турецкому футболисту проявляют сразу несколько европейских грандов — «Челси», «Арсенал» и «Реал» Мадрид.

Действующее соглашение Йылдыза с «Ювентусом» рассчитано до лета 2029 года, однако стороны пока не сумели договориться о новых финансовых условиях. По информации источника, туринцы предлагали своему воспитаннику повышение зарплаты с текущих €1,7 млн до €6 млн за сезон, тогда как сам игрок рассчитывает на около €7 млн в год.

Руководство «бьянконери» считает Йылдыза ключевой фигурой проекта, построенного вокруг молодых игроков. В клубе уверены, что он способен стать новым лидером команды в ближайшие годы. При этом владелец «Ювентуса» Джон Элканн лично следит за ситуацией и, по данным итальянских СМИ, может вмешаться в переговоры, чтобы убедить игрока остаться в Турине.

Интерес к Йылдызу неудивителен — в текущем сезоне молодой полузащитник демонстрирует зрелую игру, сочетая технику, скорость и отличное видение поля. Его универсальность позволяет тренеру использовать его как на позиции «десятки», так и на флангах атаки.

Клубы из Англии и Испании внимательно следят за развитием переговоров. В случае, если стороны не достигнут компромисса, уже зимой «Ювентус» может столкнуться с серьезным давлением со стороны потенциальных покупателей, готовых предложить игроку более выгодные условия.

Сам Йылдыз ранее не раз подчеркивал, что счастлив в Турине, однако амбиции футболиста и стремление к достойному контракту могут стать решающим фактором в его будущем.