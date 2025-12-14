«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Борнмута» и сборной США для укрепления средней линии

Дата публикации: 14-12-2025 14:52

26-летний полузащитник Борнмута и сборной США Тайлер Адамс оказался в шорт-листе Манчестер Юнайтед, которые нацелены на укрепление центральной зоны своей полузащиты. Руководство английского клуба проявляет растущий интерес к футболистам, обладающим опытом выступлений в Премьер-лиге, что объясняется стремлением усилить конкуренцию и повысить надежность в центре поля. Журналист Бен Джейкобс информирует об этом в своей социальной сети X.

Как утверждает источник, Тайлер Адамс считается более доступной опцией для Манчестер Юнайтед по сравнению с другими полузащитниками, входящими в их список интересов. Например, за переход таких игроков, как Адам Уортон или Карлос Балеба, клубу, вероятно, пришлось бы заплатить свыше 100 миллионов фунтов - именно поэтому Юнайтед рассматривает альтернативные варианты на трансферном рынке, чтобы оптимизировать свои расходы и избежать переплат.

Тайлер Адамс уже имеет значительный опыт игры в английской Премьер-лиге - он провёл на поле 69 матчей. Сначала полузащитник выступал за Лидс Юнайтед, сыграв за клуб 24 поединка, после чего перешёл в Борнмут, где подписал контракт на пять лет. По информации портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Такой трансфер может стать экономически выгодным и укрепить глубину состава Манчестер Юнайтед на грядущий сезон.