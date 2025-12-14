Винисиус объяснил одноклубникам по «Реалу» причины своего спада в игре

Дата публикации: 14-12-2025 14:53

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился с одноклубниками причинами своего временного спада в игре. По словам самого футболиста, снижение его эффективности на поле связано с недостаточно хорошим физическим состоянием, что повлияло на его интенсивность и характерную взрывную манеру игры. Данную информацию приводит издание AS.

Согласно источнику, руководство "сливочных" проявляет понимание по отношению к ситуации, в которой оказался 25-летний нападающий. Однако клуб также выражает обеспокоенность тем, что общая форма команды на данный момент оставляет желать лучшего, и это отражается на результатах в чемпионате и других турнирах. При этом отмечается, что Винисиус сохраняет спокойствие и не теряет уверенности, понимая: когда он вернёт оптимальную физическую форму, ситуация обязательно изменится в лучшую сторону и результаты команды улучшатся.

В текущем сезоне бразильский футболист сыграл 22 матча во всех соревнованиях за мадридский клуб. На его счету пять забитых голов и семь результативных передач. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 150 миллионов евро.