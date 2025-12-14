Дата публикации: 14-12-2025 14:55

«Реал Сосьедад» на своем официальном сайте сообщил об отставке Серхио Франсиско с должности главного тренера основной команды. Испанский наставник занял этот пост в июле 2025 года и с тех пор возглавлял коллектив из Сан-Себастьяна.

За время работы 46-летнего специалиста «Реал Сосьедад» провёл 18 матчей во всех соревнованиях. За этот период команда смогла одержать шесть побед, четыре раза сыграть вничью и восемь раз уступить соперникам. В национальном чемпионате, после 16 туров испанской Примеры, подопечные Франсиско набрали всего 16 очков и на данный момент занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, что считается неудовлетворительным результатом для клуба с амбициями.

Напомним, что в составе «Реала Сосьедад» с лета 2023 года выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, который постепенно становится важным футболистом команды. Его переход вызвал большой интерес среди болельщиков и специалистов, поскольку этот молодой игрок считается одним из самых перспективных представителей российского футбола.

Руководство клуба уже начало поиски нового тренера, который сможет вернуть «Реал Сосьедад» на победный путь и помочь команде добиться успехов в текущем сезоне.