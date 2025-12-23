«Крузейро» выбрал тактику для приобретения Жерсона у «Зенита»

Дата публикации: 23-12-2025 18:22

«Крузейро» подготовил детальную стратегию по приобретению полузащитника «Зенита» Жерсона. Руководство бразильского клуба планирует подключить к процессу переговоров специально выбранного посредника, чтобы ускорить и упростить достижение необходимых условий по трансферу 28-летнего игрока. Об этом сообщает издание Goal.com из Бразилии.

По сведениям источника, интересы «Крузейро» в обсуждении сделки с питерским клубом будет представлять известный агент Андре Кури, имеющий большой опыт работы на трансферном рынке. Сам Жерсон, как отмечается в материале, уже выразил заинтересованность в возможном возвращении на родину и дал предварительное согласие на переход в состав бразильской команды.

Также подчеркивается, что «Зенит» не намерен обсуждать условия перехода Жерсона с другими клубами и сразу исключил конкурентов на футболиста. Руководство сине-бело-голубых заявило, что готово рассматривать вариант трансфера исключительно в «Крузейро», что связано с их интересом к защитнику бразильского клуба Джонатану де Жезусу, который в текущем сезоне показывает отличную игру. Обе стороны надеются, что переговоры завершатся взаимовыгодным соглашением в ближайшее время и игроки смогут продолжить карьеру в новых командах.