«Барселона» планирует продлить контракт с Кристенсеном

Дата публикации: 25-12-2025 18:31

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает вариант продления контракта с датским защитником Андреасом Кристенсеном на дополнительный год. Этот шаг рассматривается как жест поддержки игрока, который недавно получил тяжелую травму. Об этом сообщает источник Esport3.

Как отмечают в клубе, Кристенсен очень тяжело переживает свою последнюю травму, и руководство готово пойти ему навстречу, несмотря на непростую ситуацию. Если соглашение будет пролонгировано, 29-летний футболист согласится на снижение своей зарплаты, что согласовано с нынешней политикой экономии средств в "Барселоне". В клубе уверены, что проявление заботы поможет игроку морально восстановиться после травмы и покажет, что руководство ценит его вклад в команду.

Напомним, что 21 декабря "Барселона" официально объявила о частичном разрыве передней крестообразной связки левого колена у Кристенсена. Травма была получена на тренировке, которая прошла 20 декабря. Срок контракта датского защитника истекает летом, однако клуб хочет поддержать футболиста в этот непростой период и продлить его соглашение на год.