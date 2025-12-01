21:20 ()
Аль-Хиляль - Аль-Халидж 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Халидж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Халидж, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
17.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Халидж
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Халидж3 : 2Аль-Хиляль
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Халидж1 : 4Аль-Хиляль
20.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Хиляль1 : 0Аль-Халидж
22.12.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 6-й тур 0 : 1Аль-Хиляль
29.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль4 : 1
25.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 5-й тур Аль-Хиляль4 : 0
22.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Хиляль2 : 1
07.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 2 : 4Аль-Хиляль
28.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала 4 : 3Аль-Халидж
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 4 : 1Аль-Халидж
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 4Аль-Халидж
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Халидж4 : 4
27.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Халидж1 : 1 5 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср927
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль923
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун922
4 Аль-Ахли919
5 Аль-Кадисия917
6 Аль-Халидж914
7 Аль-Иттихад914
8 Неом914
9 Аль-Иттифак912
10 Аль-Фейха911
11 Аль-Хазм99
12 Аль-Холуд99
13 Аль-Шабаб98
14 Эр-Рияд98
15 Дамак95
16
Зона вылета
Аль-Фатех95
17
Зона вылета
Аль-Охдуд95
18
Зона вылета
Аль-Наджма91

