Аль-Хиляль - Аль-Халидж 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Халидж, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|17.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 6-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|4 : 1
|25.11.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 4
|28.11.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|4 : 3
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 4
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|4 : 4
|27.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|9
|27
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|9
|23
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|9
|22
|4
|Аль-Ахли
|9
|19
|5
|Аль-Кадисия
|9
|17
|6
|Аль-Халидж
|9
|14
|7
|Аль-Иттихад
|9
|14
|8
|Неом
|9
|14
|9
|Аль-Иттифак
|9
|12
|10
|Аль-Фейха
|9
|11
|11
|Аль-Хазм
|9
|9
|12
|Аль-Холуд
|9
|9
|13
|Аль-Шабаб
|9
|8
|14
|Эр-Рияд
|9
|8
|15
|Дамак
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|5
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|9
|1