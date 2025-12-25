Прогноз на матч чемпионата Англии 26 декабря: Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Дата публикации: 25-12-2025 18:38

В пятницу, 26 декабря, пройдёт матч 18-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги между командами Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Для Манчестер Юнайтед текущий сезон складывается довольно тяжело. По итогам 17 сыгранных туров команда сумела набрать всего 26 очков, что ставит её на 7-е место в турнирной таблице. Несмотря на это, разрыв в баллах между 4-й и 14-й позициями остаётся минимальным – всего 3 очка. Это значит, что практически любая игра может существенно повлиять на место команды в таблице.

Стоит отметить, что в Кубке Карабао Манчестер Юнайтед покинул соревнования уже на стадии 1/32 финала, уступив второму составу Гримсби. В Кубке Англии «красные дьяволы» начнут своё выступление с такого же этапа, встретившись с Брайтоном.

Ньюкасл

Не намного лучше дела обстоят и у Ньюкасла. За 17 туров они сумели заработать 23 очка, что сейчас даёт им 11 место в чемпионате. Как и у Манчестер Юнайтед, расстояние в турнирной таблице достаточно небольшое, и всего несколько очков могут кардинально изменить текущую позицию команды.

В Кубке английской лиги Ньюкасл уже уверенно вышел в полуфинал, где сразится с Манчестер Сити. В Кубке Англии для них стартовая точка выступлений – 1/32 финала, где соперником будет Борнмут.

В Лиге чемпионов подопечные показывают впечатляющий результат, набрав 10 очков за шесть сыгранных матчей, что позволяет им занимать 12-е место в общем зачёте группового этапа. В шаге от заветной восьмёрки команда, которая отстаёт всего на 2 очка.

История личных встреч

В последних пяти дуэлях между Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом значительным преимуществом располагают «сороки». Они одержали победы в четырёх матчах, в то время как Манчестер Юнайтед выиграл лишь один раз.

Интересные факты

За последние 8 игр Манчестер Юнайтед смог выиграть только дважды, демонстрируя нестабильность в результатах.

Ньюкасл проиграл пять из семи своих последних выездных встреч, что говорит о сложностях на чужом поле.

Обе команды не могут удержать свои ворота в неприкосновенности уже на протяжении десяти подряд матчей, что говорит о некоторой уязвимости в обороне.

Прогноз на игру

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их текущие проблемы в обороне, есть высокий шанс того, что обе команды сумеют забить. Мой прогноз – обе команды поразят ворота соперника с коэффициентом 1.52.