Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|13
|пз
|Патрик Доргу
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Эдди Хау
История личных встреч
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2