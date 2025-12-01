21:20 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
26 Англия зщ Эйден Хевен
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
13 Дания пз Патрик Доргу
7 Англия пз Мэйсон Маунт
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
12 Германия зщ Малик Тшау
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Эдди Хау
История личных встреч
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 4
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 4Манчестер Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close