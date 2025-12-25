Футболист сборной Украины стремится оказаться в одной команде с Забарным

Дата публикации: 25-12-2025 18:34

Украинский полузащитник донецкого клуба Шахтер, Егор Назарина, поделился своими мечтами и перспективами на будущее, выразив желание испытать себя в ведущих европейских чемпионатах. В интервью он рассказал о своих планах и амбициях, упомянув такие известные футбольные клубы, как Барселона и ПСЖ.

— Ваш контракт с Шахтером рассчитан до 2027 года. Были ли уже переговоры о его продлении?

— Пока таких разговоров не было. Остаётся еще полтора года по действующему соглашению, и что будет дальше, покажет время.

— Многим футболистам мечтается выступать за сильнейшие европейские клубы. За какой командой вы бы хотели закрепиться? Или, может быть, в каком чемпионате предпочли бы играть?

— Раньше мечтал о чемпионате Испании, но сейчас мой взгляд немного расширился. Мне импонируют Премьер-Лига Англии и Ла Лига. Очень хотелось бы попробовать свои силы в одном из топ-5 европейских чемпионатов, ведь это отличный вызов и возможность для роста.

Что касается конкретных клубов, раньше меня привлекала Барселона. Сейчас интерес сместился в сторону Пари Сен-Жермен. Мне очень нравится стиль работы и подход тренера Луиса Энрике, и было бы невероятно интересно поработать под его руководством, — отметил Егор Назарина.

Стоит добавить, что Назарина продолжает демонстрировать стабильную игру за Шахтер и стремится к новым вершинам в своей карьере. Возможный переход в один из топ-чемпионатов может стать для него значительным шагом, открывающим новые возможности и перспективы.