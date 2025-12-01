Замбия - Коморские острова 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Замбия - Коморские острова, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Замбия
Коморские острова
|1
|вр
|Уилард Мванза
|2
|зщ
|Мэтьюс Банда
|6
|зщ
|Бенсон Сакала
|21
|зщ
|Доминик Чанда
|8
|зщ
|Лубамба Мусонда
|25
|пз
|Оуэн Тембо
|5
|пз
|Мигель Чайва
|9
|пз
|Ламек Банда
|10
|пз
|Фэшн Сакала
|17
|нп
|Кингз Кангва
|20
|нп
|Патсон Дака
|16
|вр
|Янник Пандор
|15
|зщ
|Бенжалуд Юссуф
|4
|зщ
|Кенан Тоибибу
|5
|зщ
|Ахмед Соилихи
|8
|зщ
|Яннис Кари
|2
|зщ
|Исмаэль Бура
|28
|пз
|Зейду Юссуф
|6
|пз
|Ияд Мохамед
|10
|пз
|Юссуф М'Чангама
|7
|нп
|Фаиз Селемани
|11
|нп
|Рафики Саид
Главные тренеры
|Мозес Мвапе Сичоне
|Стефано Кузин
История личных встреч
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 10-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0