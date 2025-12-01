21:20 ()
Замбия - Коморские острова 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 19:30
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
26 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Замбия
Коморские острова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Замбия - Коморские острова, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Замбия
Коморские острова
1ЗамбияврУилард Мванза
2ЗамбиязщМэтьюс Банда
6ЗамбиязщБенсон Сакала
21ЗамбиязщДоминик Чанда
8ЗамбиязщЛубамба Мусонда
25ЗамбияпзОуэн Тембо
5ЗамбияпзМигель Чайва
9ЗамбияпзЛамек Банда
10ЗамбияпзФэшн Сакала
17ЗамбиянпКингз Кангва
20ЗамбиянпПатсон Дака
16Коморские островаврЯнник Пандор
15Коморские островазщБенжалуд Юссуф
4Коморские островазщКенан Тоибибу
5Коморские островазщАхмед Соилихи
8Коморские островазщЯннис Кари
2Коморские островазщИсмаэль Бура
28Коморские островапзЗейду Юссуф
6Коморские островапзИяд Мохамед
10Коморские островапзЮссуф М'Чангама
7Коморские острованпФаиз Селемани
11Коморские острованпРафики Саид
Главные тренеры
ЗамбияМозес Мвапе Сичоне
ИталияСтефано Кузин
История личных встреч
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа A. 1-й тур1 : 1Замбия
16.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 0Замбия
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи3 : 2Замбия
15.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи3 : 1Замбия
12.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа E. 10-й турЗамбия0 : 1
21.12.2025Кубок африканских нацийГруппа A. 1-й тур2 : 0Коморские острова
17.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКоморские острова4 : 0
14.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКоморские острова1 : 0
12.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа I. 10-й тур1 : 0Коморские острова
08.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа I. 9-й турКоморские острова1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

